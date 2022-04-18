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    Наполи — Рома. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.04.2022 в 20:00 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Наполи — Рома

    Футбол Серия A Наполи Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 18.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Наполи — Рома в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Рома» — «Наполи» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Рома». Коэффициент ставки — 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Наполи — Рома.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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