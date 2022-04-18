Мюллер почти договорился с «Баварией» о продлении контракта

Томас Мюллер Фото: globallookpress.com
«Переговоры проходят хорошо. В подписании контракта заинтересованы обе стороны. Думаю, в ближайшее время все будет согласовано», — приводит слова футболиста журналист Филипп Кесслер.
По информации Bild, новое соглашение Мюллера с «Баварией» будет рассчитано до лета 2025 года.
В текущем чемпионате Германии Мюллер провел 29 матчей, забил семь мячей и сделал 16 результативных передач.
Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует покупать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.