Мюллер почти договорился с «Баварией» о продлении контракта

Нападающий «Баварии»в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

«Переговоры проходят хорошо. В подписании контракта заинтересованы обе стороны. Думаю, в ближайшее время все будет согласовано», — приводит слова футболиста журналист Филипп Кесслер.

По информации Bild, новое соглашение Мюллера с «Баварией» будет рассчитано до лета 2025 года.

В текущем чемпионате Германии Мюллер провел 29 матчей, забил семь мячей и сделал 16 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует покупать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.