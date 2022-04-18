Изидор высказался о своей результативности в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива»оценил свою игру после переезда в Россию.

Изидор забил семь мячей и сделал одну результативную передачу в семи матчах за «железнодорожников». Француз перешел в «Локомотив» из «Монако» во время зимней паузы в текущем чемпионате России.

«На каждый матч мои цели остаются неизменными. Главная цель — помочь команде выиграть, забиваю ли я сам голы, либо мне удается отдать голевую передачу, это не так важно.

Сейчас моя статистика такова, что в среднем я забиваю один гол за игру. В матче с "Сочи" мне удалось превзойти этот показатель и забить дважды.

Слышу ли я, как фанаты скандируют мою фамилию? Конечно, во время игры я это слышу. Мне это очень приятно. Не могу даже выразить, насколько. Поэтому сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо болельщикам за поддержку.

Иногда мне хочется поднять большой палец вверх, либо похлопать им, поблагодарить. Но я в самой гуще событий в игре, поэтому во время матча я не могу этого сделать.

Еще раз от всей души я говорю огромное спасибо. И тот клубный рекорд, который мне удалось установить, в первую очередь посвящаю нашим болельщикам, болельщикам "Локомотива". Спасибо!», — приводит слова Изидора пресс-служба «Локомотива».