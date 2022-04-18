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    Изидор высказался о своей результативности в «Локомотиве»

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    Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор оценил свою игру после переезда в Россию.

    Вильзон Изидор
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    Вильзон Изидор

    Изидор забил семь мячей и сделал одну результативную передачу в семи матчах за «железнодорожников». Француз перешел в «Локомотив» из «Монако» во время зимней паузы в текущем чемпионате России.

    «На каждый матч мои цели остаются неизменными. Главная цель — помочь команде выиграть, забиваю ли я сам голы, либо мне удается отдать голевую передачу, это не так важно.

    Сейчас моя статистика такова, что в среднем я забиваю один гол за игру. В матче с "Сочи" мне удалось превзойти этот показатель и забить дважды.

    Слышу ли я, как фанаты скандируют мою фамилию? Конечно, во время игры я это слышу. Мне это очень приятно. Не могу даже выразить, насколько. Поэтому сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо болельщикам за поддержку.

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    • Иногда мне хочется поднять большой палец вверх, либо похлопать им, поблагодарить. Но я в самой гуще событий в игре, поэтому во время матча я не могу этого сделать.

    Еще раз от всей души я говорю огромное спасибо. И тот клубный рекорд, который мне удалось установить, в первую очередь посвящаю нашим болельщикам, болельщикам "Локомотива". Спасибо!», — приводит слова Изидора пресс-служба «Локомотива».

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