ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийБундеслига: Итоги 30-го тура. Развязка близко
  • 17:15
    • «Интер» отпустит Мартинеса в другую команду за € 80 млн
  • 16:19
    • «Металлург» — ЦСКА: составы команд на первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022
  • 15:30
    • «Реал» рассматривает Кавани в качестве альтернативы Холанду
  • 14:42
    • Мюллер почти договорился с «Баварией» о продлении контракта
  • 14:04
    • Гончаренко может возглавить «Урал», если клуб останется в РПЛ
    Все новости спорта

    «МЮ» установил ценник за вратаря, которым интересуется «Тоттенхэм»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Трансферы
    «Манчестер Юнайтед» установил цену, за которую готов продать вратаря Дина Брэдли Хендерсона. Об этом сообщает Daily Star.

    Дин Хендерсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дин Хендерсон

    По сведениям источника, английский клуб отпустит 25-летнего футболиста в другую команду за сумму в € 48 млн. Сообщалось. что в Хендерсоне заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

    Хендерсон — воспитанник «Манчестер Юнайтед», но за основную команду манкунианцев вратарь выходил на поле лишь в 29 матчах, в которых пропустил 25 голов и 13 раз сыграл «на ноль». Также на счету Хендерсона одна игра в составе сборной Англии.

    Соглашение между Хендерсоном и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году. Ранее сообщалось, что вратаря в своих рядах хотел бы видеть «Ньюкасл».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магнитка» готова устроить ЦСКА «теплый» прием
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Барса» пропустит, но все равно выиграет?
  • «Барселона» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Наполи» прервет серию «Ромы»?
  • «Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барселона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Айлендерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры