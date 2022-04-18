В 19:30 18.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Бристоль Сити»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед.

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