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    Артём Ребров назвал топ-10 футболистов в истории «Спартака»

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    Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, который ныне занимает должность координатора «красно-белых», составил список из 10 лучших игроков в истории клуба по его мнению.

    Артём Ребров
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    Артём Ребров

    «За вековую историю в "Спартаке" играло огромное количество величайших футболистов! Сегодня решил составить свой топ-10 из легенд клуба, с которыми мечтал бы сыграть в одной команде в красно-белой форме!

    "Никита Симонян. Для меня Никита Павлович Симонян — это абсолютнейшая легенда, сыграть с которой было бы настоящим чудом!

    Игорь Нетто. Игорь Нетто — капитан на все времена!

    Фёдор Черенков. Фёдор Фёдорович обладал удивительным талантом, прикоснуться к которому и ощущать рядом с собой, — невероятно!

    Илья Цымбаларь. Попробовать поймать штрафной на одной из тренировок от Ильи Цымбаларя — ну разве не испытание?!

    Ринает Дасаев. Лучший вратарь в истории 'Спартака'. За таким с удовольствием бы последил со скамейки запасных. Думаю, других вариантов там не было бы для меня!

    Сергей Родионов. Работал с Сергеем Юрьевичем как с генеральным директором, сейчас — как с президентом Академии. Самые лучшие впечатления! Было бы круто посмотреть за его голами вживую!

    Сергей Горлукович. С современным дедом играл, а с дедом из 90-х работал только как с тренером. Было бы интересно сравнить их с Олеговичем на поле!

    Егор Титов. Для меня, как и для миллионов красно-белых болельщиков, Ильич — один из кумиров детства!

    Валерий Карпин. Интересно, когда Валерий Георгиевич играл, курил столько же, как во времена тренерской карьеры?

    Алекс. В этом списке должны были быть Алекс или Промес. Для меня они лучшие иностранцы в истории. С одним из них я играл и, к счастью, работаю сейчас", — написал Ребров в своём телеграм-канале.

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