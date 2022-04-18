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    Аленичев о «Спартаке»: Чтобы слепить хорошую команду, нужно три года

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что под его руководством команда боролась бы за победу в чемпионате России.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    Аленичев покинул «Спартак» в начале сезона-2016/2017, вскоре после этого команду возглавил Массимо Каррера. В том же сезоне красно-белые заняли первое место.

    «Многие болельщики задаются вопросом, почему никому из блестящих игроков девяностых не удалось потом привести "Спартак" к титулу уже в качестве тренеров? А кто вообще смог стать чемпионом за последние 20 лет?

    Только Каррера — некоторые то ли в шутку, то ли в всерьез говорят, что на моем багаже. Возможно — сколько людей, столько и мнений.

    Здесь вновь вспомним Романцева, который не раз подчеркивал: на то, чтобы слепить хорошую команду, нужно три года. В "Спартаке", к сожалению, такой возможности никому не давали. За 18 лет сменилось чуть ли не 18 специалистов. О каком результате при таком положении дел может идти речь? А порой всего за год менялось по два тренера.

    Когда только принял "Спартак", поставил перед собой задачу почистить состав, потому что некоторые футболисты просто деградировали. А также сделать четыре-пять точечных приобретений. К счастью, нам это удалось, но потом случилась эта осечка с АЕК в отборе в Лиге Европы...

    Ни в коем случае не умаляю заслуги Карреры — итальянец сплотил коллектив, у ребят появилась страсть в глазах. Но могу с уверенностью сказать — в сезоне-2016/17 коллектив боролся бы за золото с "Зенитом" при любом раскладе, "Спартак" тогда до этого дозрел.

    Мечта когда-нибудь вернуться по-прежнему жива. В жизни всякое случается. Это не первостепенная цель, но исключать ничего нельзя», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает девятое место в текущем чемпионате России после 24-х туров.

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