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    Фрагмент матчаКаждому по тайму. Слуцкий прервал серию поражений, но не удержал победу
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    Слуцкий: «Рубин» — самая пострадавшая команда в РПЛ

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий посетовал на проблемы, с которыми столкнулся клуб.

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    Команда сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре чемпионата России.

    «Мы самая пострадавшая команда в чемпионате. Меня удивляют слова, что спортивный принцип не нарушен.

    Не думаю, что легко по ходу сезона перестроить игру команды. При этом мы обязаны набирать очки.

    Для нас любое очко сродни внутренней победе. Пацаны проходят тест за тестом. Мы очень много работаем во всех направлениях. У нас много травм.

    Сегодня обе замены были вынужденные, мы лечим игроков, бесконечно восстанавливаемся. Все понимают ситуацию, в которой мы находимся.

    Еще сегодня утром Игнатьев не должен был выходить в стартовом составе, должен был играть Костя Кучаев. Но я всегда знал, что ружье, которое висит на стене, рано или поздно стрельнет», — сказал Слуцкий «Спорт-Экспрессу».

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