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    Слуцкий: По составу «Спартак» одна из сильнейших команд РПЛ

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о важности ничьей в матче со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

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    «Рубин» одержал лишь одну и победу и потерпел восемь поражений в десяти предыдущих матчах чемпионата России.

    «Во-первых, "Спартак" — очень сильная команда. Я считаю, что по составу — одна из сильнейших команд в лиге. Во-вторых, мы давно не выигрывали и не набирали очков, это все равно давит на ребят.

    У нас, так получилось, в стартовом составе играют футболисты, у которых еще четыре матча назад практически не было игровой практики. Поэтому я бы здесь не стал переоценивать. У нас многие связки абсолютно не сыграны.

    Поверьте, мы очень много работаем. Ребята очень хорошо реагируют на все внутренние вещи. Внутри у нас если не идеальная ситуация, то близко к этому. Все понимают сложность ситуации, ответственность, которая выпала на очень небольшую обойму игроков. Многие из них никогда и близко не были в такой зоне ответственности. Поэтому для нас каждое очко на вес золота.

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    • То, что каждая оставшаяся игра для нас будет сверхтяжелой, и то, что у нас нет ни человеческого, ни профессионального запаса, даже минимального, это однозначно. Поэтому просто рады, что не бросили весла после двух таких обидных поражений.

    Благодарен ребятам, что играли до конца и, даже пропустив гол, все равно пытались выжать максимум из всех ситуаций. По крайней мере, что касается отбора и уровня старания», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

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