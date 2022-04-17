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    Симеоне: «Атлетико» спокойно воспринял вылет из Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал противостояние в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы всегда собой гордимся. И нам не нужна еще какая-то игра, чтобы гордиться собой еще сильнее.

    Мы знаем, какую работу проделали за последние годы. "Атлетико" отдал все силы в матче с "Манчестер Сити" и спокойно воспринял вылет из Лиги чемпионов. Гордимся собой», — приводит слова Симеоне ESPN.

    По итогам двух матчей «Атлетико» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1 и вылетел из турнира. В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиола встретятся с «Реалом».

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