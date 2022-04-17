В 22:00 17.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Севилья» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 2.21 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Реал Мадрид»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Севилья — Реал Мадрид.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам