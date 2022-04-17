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    Ньюкасл — Лестер. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.04.2022 в 16:15 начнется матч в чемпионате Англии по футболу Ньюкасл — Лестер

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    В 16:15 17.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Ньюкасл — Лестер в чемпионате Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Лестер» — «Ньюкасл» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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