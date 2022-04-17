начнут матч в 20:00 в чемпионате МЛС, 17.04.2022.

Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Нью-Йорк Сити» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Реал Солт Лэйк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65.

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