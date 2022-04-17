В 19:00 17.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

Последний матч между собой: «Химки» — «Нижний Новгород» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Химки» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.82 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Химки»).

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