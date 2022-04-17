Кечинов: У «Спартака» нет стабильной игры

Бывший нападающий «Спартака»прокомментировал результат матча с «Рубином» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Никого не могу отметить. Первый тайм был провальным для "Спартака", вообще ничего не было. "Рубин" был лучше в первом отрезке матча, и по праву, в принципе, забил мяч. Во втором тайме более-менее игра у "Спартака" наладилась, начали доминировать, но если брать в общем, то ничья — это самый справедливый итог матча.

У "Спартака" нет стабильной игры, нет как никакого рисунка, нет никаких комбинаций, за счет которых команда хочет добиваться победы. Все как-то получается спонтанно», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем матче команда Паоло Ваноли 24 апреля в гостях сыграет против «Ростова». «Рубин» в этот же день дома примет тульский «Арсенал».