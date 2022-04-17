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    Игнатьев — о своем голе: Удачно подставил голову

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    Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев стал автором гола в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

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    Для него этот мяч стал первым в сезоне.

    «Только сегодня узнал, что буду играть в составе. Правильно заметили, что давно не играл в старте. Я даже не помню, когда выходил в старте.

    Так что был большой перерыв, спасибо руководству, тренерскому штабу и всем за терпение, что ждали моего появления.

    Хоть и не планировалось, что буду играть в старте, я все равно был готов помочь команде, потому что непростой период у нас.

    Все нужны, на всех рассчитывают, и рад, что сегодня заработали долгожданное очко. В последних матчах нам сильно не везло.

    В моменте с голом не был уверен, что не было офсайда. Я не видел то, что творилось сзади. Зуев увидел, что я подключился, и отдал мне пас с подъема, с удара. Я удачно подставил голову.

    Последний раз забивал в "Локомотиве", причем в игре с "Рубином", Никите Медведеву. Сейчас ребята поздравили, и Викторович подошел, сказал: "Молодец, помог набрать очко".

    Мне это приятно. Сейчас не стоит расслабляться, нужно готовиться к следующим играм. Концовка будет непростой.

    Сделаю все возможное, чтобы принести пользу команде и добиться тех целей, которые стоят перед нашим клубом», — приводит слова игрока пресс-служба «Рубина».

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