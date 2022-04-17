Игнатьев — о своем голе: Удачно подставил голову

Полузащитникстал автором гола в матче 25-го тура РПЛ против(1:1).

Для него этот мяч стал первым в сезоне.

«Только сегодня узнал, что буду играть в составе. Правильно заметили, что давно не играл в старте. Я даже не помню, когда выходил в старте.

Так что был большой перерыв, спасибо руководству, тренерскому штабу и всем за терпение, что ждали моего появления.

Хоть и не планировалось, что буду играть в старте, я все равно был готов помочь команде, потому что непростой период у нас.

Все нужны, на всех рассчитывают, и рад, что сегодня заработали долгожданное очко. В последних матчах нам сильно не везло.

В моменте с голом не был уверен, что не было офсайда. Я не видел то, что творилось сзади. Зуев увидел, что я подключился, и отдал мне пас с подъема, с удара. Я удачно подставил голову.

Последний раз забивал в "Локомотиве", причем в игре с "Рубином", Никите Медведеву. Сейчас ребята поздравили, и Викторович подошел, сказал: "Молодец, помог набрать очко".

Мне это приятно. Сейчас не стоит расслабляться, нужно готовиться к следующим играм. Концовка будет непростой.

Сделаю все возможное, чтобы принести пользу команде и добиться тех целей, которые стоят перед нашим клубом», — приводит слова игрока пресс-служба «Рубина».