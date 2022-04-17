В 18:30 17.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Гройтер Фюрт» — «Хоффенхайм» 3:6 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт». Коэффициент ставки — 2.68 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Хоффенхайм»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Хоффенхайм — Гройтер Фюрт.

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