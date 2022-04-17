В 22:00 17.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Фламенго» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Сан-Паулу». Коэффициент ставки — 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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