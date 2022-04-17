ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии«Ливерпуль» укрепился в вере: невозможное возможно
  • 15:35
    • Касаткина сразится с Гауфф на старте турнира в Штутгарте, Квитова — с Плишковой
  • 16:32
    • Агент Фомина: По Даниилу прощупывали почву клубы из Италии и Германии
  • 16:09
    • «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче 25-го тура РПЛ
  • 16:03
    • Райт: Без Роналду «МЮ» не был бы и близко к нынешнему месту в таблице АПЛ
  • 15:55
    • «Ницца» вырвала победу у «Лорьяна» благодаря дублю Делора
    Все новости спорта

    Фламенго — Сан-Паулу. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.04.2022 в 22:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Фламенго — Сан-Паулу

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 17.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Фламенго — Сан-Паулу в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Фламенго» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Сан-Паулу». Коэффициент ставки — 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фламенго — Сан-Паулу.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100USDНовым игрокам

    Sportbet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 100 USD для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остались ли у «Реала» силы на «Севилью» после Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» прервать серию «Марселя»?
  • «ПСЖ» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Оба клуба имеют огромную мотивацию
  • «Лион» — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетико — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.48
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры