Червиченко: Ваноли не тренирует «Спартак», а тренируется на «Спартаке»

Бывший владелец «Спартака»признался, что его разочаровала игра команды в матче с(1:1) в 25-м туре чемпионата России.

«Спартак в атаке — это сумбур с элементами акробатики со стороны Соболева. Все время зачем-то падал, что-то выплакивал у судьи. Правда, один раз замкнул неплохо. В первом тайме "Рубин" смотрелся лучше, моменты у гостей были поострее. Максименко несколько раз выручил команду. "Спартак" же показал только навал в атаке — ни мысли, ни какого-то серьезного мастерства я не увидел. В целом ничья — справедливый результат, но если бы все легионеры "Рубина" были на месте, то даже ничья для "Спартака" стала бы подарком.

"Рубин" зря так глубоко сел в оборону после перерыва. Если бы они продолжали лезть вперед, думаю, они бы выиграли. Гости сами отдали мяч и позволили "Спартаку" завладеть инициативой. Логично, что при таком сценарии, рано или поздно ты гол забьешь. В последние 10 минут "Рубин" уже просто ползал по полю без сил.

Дураков в футболе не так много: если человек до 50 лет не был главным тренером, то это о чем-то говорит. Вот и ответ, почему у "Спартака" мало побед. Ваноли не тренирует "Спартак", а тренируется на "Спартаке".

Чем объяснить выбор в его пользу со стороны руководства "Спартака"? С этим вопросом лучше позвонить в "Спартак" и поинтересоваться у одной дамы», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

«Спартак» по-прежнему занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.