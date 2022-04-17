«Бавария» нацелилась на молодую звезду «Барселоны»

Перспективный полузащитник «Барселоны»попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», информирует Mundo Deportivo

Согласно сведениям источника, «Бавария» следит за ситуацией вокруг нового контракта Гави с «Барселоной». На данный момент руководству каталонского клуба не удаётся убедить 17-летнего испанца пролонгировать сотрудничество с «сине-гранатовыми».

В нынешнем сезоне Гави в 25 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение 17-летнего полузащитника истекает в конце следующего сезона.

Ранее сообщалось, что новый контракт для Гави был подготовлен «Барселоной» ещё в декабре прошлого года.