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    «Бавария» нацелилась на молодую звезду «Барселоны»

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    Перспективный полузащитник «Барселоны» Гави попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», информирует Mundo Deportivo.

    Гави
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    Гави

    Согласно сведениям источника, «Бавария» следит за ситуацией вокруг нового контракта Гави с «Барселоной». На данный момент руководству каталонского клуба не удаётся убедить 17-летнего испанца пролонгировать сотрудничество с «сине-гранатовыми».

    В нынешнем сезоне Гави в 25 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение 17-летнего полузащитника истекает в конце следующего сезона.

    Ранее сообщалось, что новый контракт для Гави был подготовлен «Барселоной» ещё в декабре прошлого года.

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