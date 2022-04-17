В 16:30 17.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Бавария» — «Арминия» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арминия» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Бавария»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Арминия — Бавария.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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