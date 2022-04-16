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    «Спартак» — «Рубин»: Умяров, Хлусевич и Чернов в стартовом составе хозяев

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    В рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве встретятся «Спартак» и «Рубин».

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    Стартовые составы команд:

    «Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Жиго, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Мозес, Соболев, Николсон.

    Запасные: Алексеев, Свинов, Рассказов, Литвинов, Кофрие, Классен, Бакаев З, Маркитесов, Пруцев, Денисов, Мартинс Перейра, Шитов.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев С, Мусаев, Самошников, Лисакович.

    Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Кучаев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.

    Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян. Помогать ему будут Андрей Гурбанов и Максим Перезва, судьи VAR — Кирилл Левников и Алексей Стипиди.

    Встреча «Спартак» — «Рубин» начнётся в 19:00 мск.

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