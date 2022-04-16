«Спартак» — «Рубин»: Умяров, Хлусевич и Чернов в стартовом составе хозяев

Даниил Хлусевич Фото: globallookpress.com
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Жиго, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Мозес, Соболев, Николсон.
Запасные: Алексеев, Свинов, Рассказов, Литвинов, Кофрие, Классен, Бакаев З, Маркитесов, Пруцев, Денисов, Мартинс Перейра, Шитов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев С, Мусаев, Самошников, Лисакович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Кучаев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.
Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян. Помогать ему будут Андрей Гурбанов и Максим Перезва, судьи VAR — Кирилл Левников и Алексей Стипиди.
Встреча «Спартак» — «Рубин» начнётся в 19:00 мск.