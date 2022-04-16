начнут матч в 17:00 в английской Премьер-лиге, 16.04.2022.

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Саутгемптон» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Арсенал Лондон»).

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