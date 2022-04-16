начнут матч в 22:30 в чемпионате МЛС, 16.04.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нэшвилл»).

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