В 21:45 16.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой Лиге Англии.

Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Милтон-Кинс Донс» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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