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    Анчелотти: Модрич завершит карьеру в «Реале»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Лука Модрич завершил карьеру в мадридском клубе.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Лука Модрич завершит свою карьеру здесь, в "Реале". Не знаю когда, но это произойдёт — это идея клуба и Луки. У Модрича не будет проблем с продлением контракта. Я бы сравнил его с Паоло Мальдини», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

    Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне 36-летний хорватский футболист принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

    С 2006 года Модрич вызывается в сборную Хорватии. Хавбек, отметившийся голевой передачей в ответном матче с «Челси» (2:3), был признан игроком недели в Лиге чемпионов.

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