начнут матч в 22:00 в Лиге 1, 16.04.2022.

Последний матч между собой: «Ланс» — «Лилль» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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