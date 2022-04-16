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    «Динамо»Золотая гонка продолжается. «Динамо» уверенно вынесло «Ахмат» и догнало «Зенит»
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    Колыванов: «Динамо» тихой сапой движется в правильном направлении

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    Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал победу «Динамо» над «Ахматом» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Сложнейшая игра была для "Динамо". Особенно первый тайм. "Ахмат" грамотно оборонялся. Практически ни одной возможности стопроцентной создать не дал. Были хорошие подходы, но не было завершающих точных передач. Во втором тайме увидели красивый гол Смолова с полулета, в дальнюю девятку. Самый нужный гол забили, и вовремя.

    Понравилась игра Тюкавина. Считаю, что у нас в России это один из самых острых нападающих. Быстрый такой. Чем-то Герда Мюллера напоминает. Выходит Тюкавин всегда с настроением.

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    • Мы знаем, что какие-то потери у "Ахмата" были, но они сражались как могли. Может, не столько яркая, сколько мощная была игра сейчас. Динамовцы, может, и не такой яркий футбол демонстрируют, как до декабря, но тихой сапой движутся в правильном направлении: очки свои набирают, и интрига в чемпионате остается», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

    Кроме того, эксперт высказался о предстоящем матче «Зенита» против «Урала».

    «Дело в том, что когда совсем трудно становится, "Зенит" включается на полную мощь. Футболисты у них сейчас в индивидуальном и командном плане сильнее, чем у других. Когда они выходят с настроением, с желанием сражаться, они все время делают результат. Они просто в этом чемпионате сильнее других, но они где-то берегут себя. "Урал", понятно, борется за выживание, им ничего не остается, кроме как сражаться, чтобы вничью сыграть. Но мне тяжело верится, что "Зенит" потерпит поражение или сыграет вничью в этом матче», — добавил Колыванов.

    «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» по дополнительным показателям.

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