Джикия: Российских тренеров недооценивают. Хочется, чтобы им больше доверяли

Капитан «Спартака»высказался о разнице между иностранной и российской тренерской школой.

«Достаточно тяжелый вопрос. Но то, что российских тренеров немного недооценивают, — есть такое. Мне бы хотелось, чтобы российским тренерам больше доверяли. Я не против иностранцев.

Что касается подхода, то это разные школы. Есть команды, где подойдет европейский тренер, а где-то — российский. Это все точечно надо делать.

Сколько у Ваноли идет теория? Долго. Примерно 30-40 минут длится», — сказал Джикия на ютуб-канале «Больше спорта».

Напомним, во время зимней паузы текущего чемпионата России «Спартак» возглавил итальянец Паоло Ваноли. До этого красно-белых тренировали португалец Руй Витория и немец Доменико Тедеско.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.