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    Джикия: Российских тренеров недооценивают. Хочется, чтобы им больше доверяли

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о разнице между иностранной и российской тренерской школой.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Достаточно тяжелый вопрос. Но то, что российских тренеров немного недооценивают, — есть такое. Мне бы хотелось, чтобы российским тренерам больше доверяли. Я не против иностранцев.

    Что касается подхода, то это разные школы. Есть команды, где подойдет европейский тренер, а где-то — российский. Это все точечно надо делать.

    Сколько у Ваноли идет теория? Долго. Примерно 30-40 минут длится», — сказал Джикия на ютуб-канале «Больше спорта».

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    • Напомним, во время зимней паузы текущего чемпионата России «Спартак» возглавил итальянец Паоло Ваноли. До этого красно-белых тренировали португалец Руй Витория и немец Доменико Тедеско.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.

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