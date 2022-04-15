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    Лука Каттани высказался о возможном уходе Бакаева из «Спартака»

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    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московской команды.

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    «Продавать Бакаева? Нет. Конечно, нет. Сейчас весна, остается еще несколько игр. Понятно, что на этом этапе сложно продлевать контракты — игроки должны думать об игре. Вряд ли сейчас стоит даже начинать переговоры о новом соглашении. Обычно это не приводит к успеху. Это не только моя точка зрения, а общая практика в футболе. Вы привели пример Пауло Дибалы и "Ювентуса". Как закончились те переговоры? Отрицательно. Не в моих правилах начинать переговоры, если шансы на положительный исход мало. Я начинаю дела, когда уверен в победе.

    По поводу Бакаева я всегда говорил открыто и никогда не менял своей позиции. Я не говорил, что мы не будем с ним продлевать контракт. С ним у меня сложились чуть ли не самые тесные отношения, но продление соглашения — отдельная тема. Да, он хорошо себя показывает, прогрессирует. Мы видим его отдачу, как он ведет себя на тренировках и на поле. Бакаев — очень важный игрок для "Спартака". Просто нужно правильный момент для обсуждения продления контракта и понять, чего хочет сам игрок.

    Пожалуйста, давайте пока ничего не будем менять. Поверьте мне. Я всегда открыто говорю с Бакаевым. Пусть сейчас всё нормализуется. Я доволен вкладом игрока в жизнь клуба, но, на мой взгляд, чего-то не хватает. Как только это появится, всё решится за две минуты.

    Но в жизни бывает, когда договоры не продляют. Я беру ответственность за всё. Безусловно, мне пришлось расставить приоритеты. Когда я пришёл в "Спартак", контракты заканчивались у многих, а времени было мало. Мне не хватало на всех рук. Скажу честно, мне было важно, чтобы в команде были 18-19-летние игрок — будущее "Спартака". Поэтому я беру на себя ответственность и сначала продляю договор, например, Литвинова, а потом уже смотрю на остальных. Такова специфика моей работы», — сказал Каттани в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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