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    Нападающий «Локомотива» Изидор объяснил, как забивает в каждом матче РПЛ

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    21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор объяснил, как у него получается забивать в каждом матче Российской Премьер-Лиги.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «Это не было сюрпризом для меня, потому что я знаю свои сильные качества. На протяжении всей карьеры я много забиваю. Тут единственное, чтобы много забивать, нужно постоянно играть. В "Локомотиве" мне доверяют, вот и получается отличаться.

    Во время сборов постоянно думал об этом. В товарищеских матчах вроде хорошо играл, но забивать не получалось. И вот дебютный матч против "Енисея" в Кубке — у меня было два шанса, но я их упустил. После той игры я долго думал и постарался максимально сконцентрироваться.

    Прежде, чем стать футболистом, я был болельщиком. Влюблен в эту игру и постоянно смотрю её по телевизору. Я пересматриваю все свои матчи. Если запорол момент, то могу 30 раз пересматривать эпизод. Анализирую, что не получилось. А когда забиваю, то до 50 раз пересматриваю гол. Не для того чтобы радоваться за себя, а чтобы предать уверенности. Это подтверждение, что я могу забивать, что я способен», — сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

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