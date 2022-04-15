Талалаев: У нас разный ресурс, но я благодарен своим игрокам

Главный тренервысказался о возможностях команды после матча св 25-м туре РПЛ (0:2).

«Мы получили гол на 59 минуте. Мы все ходы записываем, знаем, что больше всего голов получаем в первые 15 минут после перерыва.

Мы пробуем разные способы. И в перерыве мы проводим замены или не проводим вообще. Бывает, что 15-тиминутку проводим без замен.

Мне нравится, как работают мои футболисты. Они демонстрируют свой уровень мастерства. У нас разный ресурс, но я благодарен своим игрокам», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице с 32 очками. В следующем тура РПЛ «Ахмат» сыграет с «Сочи» 23 апреля.