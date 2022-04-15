Силкин: Если «Динамо» будет так играть, то вопрос чемпионства решится в последнем туре

Бывший главный тренерпрокомментировал победу москвичей в матче 25-го тура РПЛ с грозненским(2:0).

«Пока "Динамо" набирает очки, титул реален. "Ахмат" победили по игре, все сыграли как надо. Нравится, что команда борется до конца, забивает хорошие голы. Очень уверенная победа.

Уверен, что скоро к ребятам придет легкость, для концовки это очень важно. "Динамо" сопутствует удача, ребята не повесили клюв.

Все зависит от "Зенита", но если "Динамо" будет так играть, то вопрос чемпионства решится в последнем туре», — сказал Силкин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, «Зенит», занимающий первую строчку в таблице, набрал 52 очка. В активе «Динамо» — столько же, однако, у питерцев игра в запасе.

Завтра, 16 апреля, действующий чемпион РПЛ примет на домашней арене «Урал». Начало встречи — в 16.30 по Москве.