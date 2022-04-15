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    Силкин: Если «Динамо» будет так играть, то вопрос чемпионства решится в последнем туре

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    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу москвичей в матче 25-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:0).

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    «Пока "Динамо" набирает очки, титул реален. "Ахмат" победили по игре, все сыграли как надо. Нравится, что команда борется до конца, забивает хорошие голы. Очень уверенная победа.

    Уверен, что скоро к ребятам придет легкость, для концовки это очень важно. "Динамо" сопутствует удача, ребята не повесили клюв.

    Все зависит от "Зенита", но если "Динамо" будет так играть, то вопрос чемпионства решится в последнем туре», — сказал Силкин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, «Зенит», занимающий первую строчку в таблице, набрал 52 очка. В активе «Динамо» — столько же, однако, у питерцев игра в запасе.

    Завтра, 16 апреля, действующий чемпион РПЛ примет на домашней арене «Урал». Начало встречи — в 16.30 по Москве.

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