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    Реал Сосьедад — Бетис. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.04.2022 в 22:00 начнется матч в испанской Примере Реал Сосьедад — Бетис

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Сосьедад Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Реал Сосьедад и Бетис начнут матч в 22:00 в испанской Примере, 15.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Бетис» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис». Коэффициент ставки — 2.70.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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