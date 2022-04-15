Новиков: «Ахмат» показал, что даже этим составом мог создать проблемы

Бывший главный тренероценил домашнюю победу бело-голубых в матче 25-го тура РПЛ против(2:0).

«Считаю, что "Динамо" заслуженно одержало уверенную победу. Здесь другого быть не может, показали хороший футбол.

"Ахмат", на мой взгляд, провел не лучший свой матч. В команде были многочисленные потери, это сказалось на игре.

Но во втором тайме "Ахмат" показал, что даже этим составом мог создать проблемы. Если бы первый тайм провели, как второй, то шансов было бы больше», — сказал Новиков «Спорт-Экспрессу».

Бело-голубые набрали 52 очка и догнали лидирующий «Зенит», который свой домашний матч против «Урала» проведет 16 апреля. Грозненцы с 32 очками остались восьмыми.