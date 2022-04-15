Мелкадзе: Руй Витория был способен привести «Спартак» к чемпионству

Бывший полузащитник «Спартака»считает, что в столичном клубе поспешили с увольнениемс поста главного тренера.

«Какие впечатления остались от работы с Руем Виторией? Очень хорошие и приятные. Руй тоже вписал свое имя в историю "Спартака". Понятно, что в чемпионате дела шли не лучшим образом. Зато в еврокубках мы проявили себя очень хорошо.

Если честно, у меня нет объяснения, почему так получилось. Я бы понимал, если было бы наоборот. Это хотя бы логично. А так…

Смог бы Витория добиться результата в "Спартаке", если бы ему дали время? Думаю, что да. Любой человек потенциально способен привести "Спартак" к чемпионству. Каррера это доказал. Считаю, и Руй был на это способен», — приводит слова Мелкадзе «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.

Напомним, в январе Мелкадзе расторг контракт со «Спартаком» и перешел в «Сочи».