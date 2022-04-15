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    Кофрие — об исключении «Спартака» из ЛЕ: Обидно, что все закончилось не на футбольном поле

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    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался по поводу отстранения московского клуба от международных соревнований.

    Максимилиано Кофрие
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    Максимилиано Кофрие

    Напомним, «красно-белые» должны были сыграть на стадии 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».

    «Что касается футбола, то, конечно, исключение "Спартака" из Лиги Европы очень огорчило. Мы здорово показали себя в групповом турнире, где заняли первое место, всю зиму предвкушали плей-офф… Обидно, что все закончилось вот так — даже не на футбольном поле.

    Буду ли всю жизнь вспоминать эту Лигу Европы? Особенно последнюю игру в Варшаве! Этот пенальти на 8-й компенсированной минуте, мысли о том, что можем лишиться даже второго места, и чудесное спасение Селихова. Такие эмоции точно не забыть никогда!» — приводит слова Кофрие официальный сайт «Спартака».

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