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    Кофрие — о критике «Спартака»: Мы слишком низко в таблице, чтобы искать оправдания

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    Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался по поводу критики в адрес московского клуба со стороны СМИ и фанатов в нынешнем сезоне.

    Максимилиано Кофрие
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    Максимилиано Кофрие

    «Сейчас нам достаётся от прессы и болельщиков, но это логично. "Спартак" находится слишком низко в турнирной таблице, чтобы искать какие-то оправдания. Мы обязаны подниматься выше», — приводит слова Максимилиано Кофрие официальный сайт «красно-белых».

    «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).

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