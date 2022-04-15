Лаксальт — об уровне РПЛ: Когда ехал в Россию, думал, будет полегче

Защитник московскогоподелился мнением об уровне футбола в российской Премьер-лиге.

«Уровень весьма хороший. Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче (улыбается).

А на самом деле, играть в футбол в России умеют на весьма конкурентоспособном уровне. Игры на искусственных полях? На самом деле, уже доводилось играть на таких полях. И даже не раз.

Другое дело, что это каждый раз непросто, потому что, регулярно тренируясь на натуральном поле, переходить на один матч на искусственное — проблема», — заявил уругваец в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне 29-летний Диего Лаксальт провел за «Динамо» 12 матчей и не отметился результативными действиями.