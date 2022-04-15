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    Лаксальт — об уровне РПЛ: Когда ехал в Россию, думал, будет полегче

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    Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением об уровне футбола в российской Премьер-лиге.

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    «Уровень весьма хороший. Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче (улыбается).

    А на самом деле, играть в футбол в России умеют на весьма конкурентоспособном уровне. Игры на искусственных полях? На самом деле, уже доводилось играть на таких полях. И даже не раз.

    Другое дело, что это каждый раз непросто, потому что, регулярно тренируясь на натуральном поле, переходить на один матч на искусственное — проблема», — заявил уругваец в интервью клубной пресс-службе.

    В нынешнем сезоне 29-летний Диего Лаксальт провел за «Динамо» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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