Куртуа назвал случайностью разгромное поражение «Барселоне»

Вратарьназвал случайностью разгромное поражениев 29-м туре чемпионата Испании.

Матч прошел 21 марта в Мадриде и завершился со счетом 0:4.

«Это был очень плохой вечер, но мы смогли быстро восстановиться.

Не нужно слишком много думать об этом поражении, но я, конечно, разочарован, потому что мы не смогли порадовать болельщиков.

Я думаю, до и после этого поражения было ясно, учитывая наши результаты и наше выступление, что это произошло случайно», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка в 31 матче. «Барселона» занимает второе место, заработав 60 очков в 30 играх.