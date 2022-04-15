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    Куртуа назвал случайностью разгромное поражение «Барселоне»

    Футбол Реал Мадрид Барселона Футбол Испании
    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа назвал случайностью разгромное поражение «Барселоне» в 29-м туре чемпионата Испании.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    Матч прошел 21 марта в Мадриде и завершился со счетом 0:4.

    «Это был очень плохой вечер, но мы смогли быстро восстановиться.

    Не нужно слишком много думать об этом поражении, но я, конечно, разочарован, потому что мы не смогли порадовать болельщиков.

    Я думаю, до и после этого поражения было ясно, учитывая наши результаты и наше выступление, что это произошло случайно», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

    «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка в 31 матче. «Барселона» занимает второе место, заработав 60 очков в 30 играх.

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