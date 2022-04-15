«Зенит» продлит контракты с Дзюбой и Оздоевым

Нападающий «Зенита»и полузащитникне уйдут из команды по окончании сезона.

По информации Bobsoccer, контракт с Дзюбой, заключенный по схеме «2+1», будет автоматически пролонгирован.

Кроме того, в ближайшее время «Зенит» объявит о продлении соглашения с Оздоевым.

Дзюба провел в текущем чемпионате России 23 матча, в которых забил десять мячей и сделал пять результативных передач. Оздоев, пропустивший большую часть первой половины сезона из-за травмы, отметился одним голевым пасом в семи матчах.

Напомним, ранее стало известно, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев пропустит из-за травмы три-четыре месяца.