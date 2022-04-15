Кофрие: Легионеры «Спартака» готовы сплотиться и поддержать клуб в такой момент

Защитник «Спартака»заявил, что иностранные футболисты не собираются бросать клуб в сложной ситуации.

«На собрании слово брал не только Промес. Все без исключения высказались о том, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент.

Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон.

Между тем собранием и решением Джордана Ларссона перейти в АИК прошло время. У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Значит, Ларссон посчитал такой шаг необходимым. Не берусь его осуждать», — приводит слова Кофрие пресс-служба красно-белых.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.