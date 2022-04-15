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    Кофрие: Легионеры «Спартака» готовы сплотиться и поддержать клуб в такой момент

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    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие заявил, что иностранные футболисты не собираются бросать клуб в сложной ситуации.

    Максимилиано Кофрие
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    Максимилиано Кофрие

    «На собрании слово брал не только Промес. Все без исключения высказались о том, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент.

    Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон.

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    • Между тем собранием и решением Джордана Ларссона перейти в АИК прошло время. У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Значит, Ларссон посчитал такой шаг необходимым. Не берусь его осуждать», — приводит слова Кофрие пресс-служба красно-белых.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.

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