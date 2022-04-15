Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Борнмут» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Мидлсбро» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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