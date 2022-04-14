Уткин о матче «Атлетико» — «Ман Сити»: Наши ожидания — это наши проблемы

Известный блогерподелился мнением об ответном матче междув четвертьфинале Лиги чемпионов.

Встреча в Мадриде завершилась вничью 0:0. «Ман Сити» вышел в полуфинал ЛЧ благодаря домашней победе со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии забил Кевин Де Брюйне.

«Противостояние "Манчестер Сити" и "Атлетико" — противоречивая история. Этот матч всегда найдется кому поругать. Но, друзья мои, наши ожидания — это наши проблемы. Вы зря приписываете эту фразу Аршавину, она существовал задолго до него.

Все матчи четвертьфинала ЛЧ получились разными, но "Сити" — "Атлетико" — это самая спорная ситуация. Двухматчевое противостояние решилось одним голом.

Теперь "Атлетико" понимает, как соперники чувствуют себя против них, играя так, как "Манчестер Сити" играл во втором тайме ответного матча», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

В полуфинале соперником «Манчестер Сити» станет мадридский «Реал».