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    Фрагмент матчаЗасуха в Мадриде. «Ман Сити» выстоял на «Ванда Метрополитано» и вышел в полуфинал ЛЧ
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    Уткин о матче «Атлетико» — «Ман Сити»: Наши ожидания — это наши проблемы

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением об ответном матче между «Атлетико» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Встреча в Мадриде завершилась вничью 0:0. «Ман Сити» вышел в полуфинал ЛЧ благодаря домашней победе со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии забил Кевин Де Брюйне.

    «Противостояние "Манчестер Сити" и "Атлетико" — противоречивая история. Этот матч всегда найдется кому поругать. Но, друзья мои, наши ожидания — это наши проблемы. Вы зря приписываете эту фразу Аршавину, она существовал задолго до него.

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    • Все матчи четвертьфинала ЛЧ получились разными, но "Сити" — "Атлетико" — это самая спорная ситуация. Двухматчевое противостояние решилось одним голом.

    Теперь "Атлетико" понимает, как соперники чувствуют себя против них, играя так, как "Манчестер Сити" играл во втором тайме ответного матча», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    В полуфинале соперником «Манчестер Сити» станет мадридский «Реал».

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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