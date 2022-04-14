начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги конференций, 14.04.2022.

Последний матч между собой: «Будё-Глимт» — «Рома» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Будё-Глимт». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рома»).

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