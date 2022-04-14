ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Ливерпуля»В полуфинал прошли, но осадок остался. «Мерсисайдцы» выдали неуверенный матч против «Бенфики»
  • 00:04
    • «Ливерпуль» пропустил 3 мяча от «Бенфики», но все-равно прошел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 00:01
    • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Облак: «Атлетико» заслуживал лучшего результата в ответном матче с «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Атлетико
    Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Ян Облак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ян Облак

    «Как жаль, что мы не прошли в полуфинал. Это досадно. Я действительно считаю, что мы показали хорошую игру и заслуживали лучшего результата. Мы отдали все силы, мы могли победить.

    В первом матче "Сити" был намного лучше нас — в этой игре мы были намного лучше. В двух матчах у нас было больше шансов забить, чем у них, но этого оказалось недостаточно.

    Поддержка со стороны наших болельщиков была невероятной. Они нам очень помогли. Мне остается только гадать, чего бы мы добились, если бы игра перешла в дополнительное время. Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выложились на полную», — цитирует Облака пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что «Манчестер Сити» вышел в полуфинал турнира благодаря победе в первой встрече (1:0).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» проведет мастер-класс для обороны «Айнтрахта»?
  • «Барселона» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Чем закончится финальный матч «армейского» дерби?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • В матче «Аталанты» и «Лейпцига» снова будет «низ»?
  • «Аталанта» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры