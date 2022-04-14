Облак: «Атлетико» заслуживал лучшего результата в ответном матче с «Манчестер Сити»

Голкипер «Атлетико»прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Как жаль, что мы не прошли в полуфинал. Это досадно. Я действительно считаю, что мы показали хорошую игру и заслуживали лучшего результата. Мы отдали все силы, мы могли победить.

В первом матче "Сити" был намного лучше нас — в этой игре мы были намного лучше. В двух матчах у нас было больше шансов забить, чем у них, но этого оказалось недостаточно.

Поддержка со стороны наших болельщиков была невероятной. Они нам очень помогли. Мне остается только гадать, чего бы мы добились, если бы игра перешла в дополнительное время. Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выложились на полную», — цитирует Облака пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Манчестер Сити» вышел в полуфинал турнира благодаря победе в первой встрече (1:0).