начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги Европы, 14.04.2022.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Лион» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 1.92 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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