Кейн откажется от перехода в «МЮ»

Нападающий «Тоттенхэма»решил не рассматривать предложение

Кейн откажется от возможности продолжить карьеру в «МЮ», сообщает журналист Джон Кросс.

Решение футболиста связано с тем, что «МЮ» решил назначить главным тренером Эрика тен Хага, а не Маурисио Почеттино, с которым он хорошо знаком по совместной работе в «Тоттенхэме».

Ранее британские СМИ сообщали о том, что «МЮ» будет серьезным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за Кейна.

Кейн провел в текущем чемпионате Англии 30 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач.