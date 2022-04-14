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    Кейн откажется от перехода в «МЮ»

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    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн решил не рассматривать предложение «Манчестер Юнайтед».

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    Кейн откажется от возможности продолжить карьеру в «МЮ», сообщает журналист Джон Кросс.

    Решение футболиста связано с тем, что «МЮ» решил назначить главным тренером Эрика тен Хага, а не Маурисио Почеттино, с которым он хорошо знаком по совместной работе в «Тоттенхэме».

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    • Ранее британские СМИ сообщали о том, что «МЮ» будет серьезным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за Кейна.

    Кейн провел в текущем чемпионате Англии 30 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач.

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