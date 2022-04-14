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    Коке: «Атлетико» может гордиться собой

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    Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Коке
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    Коке

    «Я горжусь своими товарищами по команде и всеми нашими болельщиками. У нас было так много желания и жажды, чтобы добиться того, чего мы достигли в этом турнире, и теперь мы можем гордиться тем, чего мы пытались добиться сегодня, но мы не смогли выйти в полуфинал.

    Мы использовали все, что у нас было, до самых последних секунд. Нам просто не хватило гола, к которому мы стремились. Еще до первой игры мы знали, что может случиться при ничьей и что нам нужно делать.

    Нас легко критиковать, но мы уходим отсюда, гордясь нашими усилиями, хотя, в конце концов, этого не должно было быть», — цитирует Коке пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что в первом матче мадридцы уступили в Манчестере со счетом 0:1.

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