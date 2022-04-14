Президент «Атлетико»: «Ман Сити» играл в доисторический футбол

Президент «Атлетико»раскритиковал игрув ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча в Мадриде завершилась вничью 0:0. «Ман Сити» вышел в полуфинал ЛЧ благодаря домашней победе со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии забил Кевин Де Брюйне.

В первом матче «Атлетико» не нанес ни одного удара в сторону ворот «Манчестер Сити».

«У нашей команды слишком высокий статус, чтобы нас что-то могло обидеть, и в итоге все увидели, что доисторический футбол может использовать любая команда.

Мы провели хороший матч, атаковали, а "Манчестер Сити" играл в доисторический футбол, оборонялся, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить.

"Ман Сити" был исключительно обороняющейся командой. За весь второй тайм у них был всего один удар в створ», — приводит слова Сересо Marca.

Напомним, в полуфинале ЛЧ «Манчестер Сити» сыграет с мадридским «Реалом».